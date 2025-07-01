Директор колледжа в Уфе «заработал» на взятках почти полтора миллиона рублей

Согласно данным следствия, с июля 2023 по март 2025 года глава учреждения систематически получал взятки от арендатора бассейна, расположенного на территории учебного заведения. Он требовал деньги за покровительство, содействие в заключении договора аренды и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Сумма ежемесячных выплат варьировалась от 35 до 200 тысяч рублей. Деньги передавались лично или перечислялись на банковские счета знакомых. Всего директор получил около 1,4 миллиона рублей.