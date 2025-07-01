Директор колледжа в Уфе «заработал» на взятках почти полтора миллиона рублей

В Уфе подошло к концу расследование дела против 53-летнего директора Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
Согласно данным следствия, с июля 2023 по март 2025 года глава учреждения систематически получал взятки от арендатора бассейна, расположенного на территории учебного заведения. Он требовал деньги за покровительство, содействие в заключении договора аренды и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Сумма ежемесячных выплат варьировалась от 35 до 200 тысяч рублей. Деньги передавались лично или перечислялись на банковские счета знакомых. Всего директор получил около 1,4 миллиона рублей.
На него завели уголовное дело по статье «Получении взятки в особо крупном размере». Обвиняемый не признал вину. На время следствия он отстранен от должности, а его имущество арестовано для возможного возмещения ущерба. Материалы дела с направлены в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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