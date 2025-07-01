Fuji TV: скончавшаяся в Осаке россиянка перед смертью от кого-то защищалась

Найденная мертвой в японской Осаке россиянка Елена Ито, как свидетельствует судебно-медицинская экспертиза, перед смертью пыталась от кого-то защищаться. Об этом информирует японский телеканал Fuji TV.
Отмечается, что на руке 50-летней женщины обнаружили травму, указывающую на то, что она пыталась защищаться от ударов. Также на ее лице зафиксировали следы от побоев.
Следователи, допускающие версию об убийстве, предполагают, что россиянка, подвергшись избиению, оказалась не в состоянии двигаться. Смерть наступила утром в прошлый четверг, 26 июня, из-за теплового удара — в городе 25-го и 26-го числа стояла жара, в квартире, где нашли тело женщины, было три кондиционера, и ни один из них не был включен.
Ито обнаружил мертвой ее муж, тоже гражданин России, вечером 27 июня. Мужчина, проживающий отдельно, несколько дней не мог связаться с супругой и пришел к ней в квартиру (восьмой этаж многоквартирного дома) — тело находилось в спальне.
Кто избил россиянку, когда и где именно, пока не известно. По предварительным данным следствия, из квартиры ничего не пропало, а входная дверь была заперта.
Генконсульство РФ в Осаке находится в контакте с японскими властями в связи с произошедшим. Дипломаты заявили, что будут оказывать необходимое содействие в рамках своих полномочий и продолжат следить за ходом расследования.