Fuji TV: скончавшаяся в Осаке россиянка перед смертью от кого-то защищалась

Следователи, допускающие версию об убийстве, предполагают, что россиянка, подвергшись избиению, оказалась не в состоянии двигаться. Смерть наступила утром в прошлый четверг, 26 июня, из-за теплового удара — в городе 25-го и 26-го числа стояла жара, в квартире, где нашли тело женщины, было три кондиционера, и ни один из них не был включен.