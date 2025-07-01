Полиция не исключает убийство: В деле о смерти россиянки в японской Осаке появились новые подробности

50-летняя россиянка Елена Ито скончалась в японской Осаке от теплового удара. Об этом сообщил телеканал MBS со ссылкой на данные следствия.
Согласно результатам вскрытия, смерть наступила утром 26 июня. Однако полиция не исключает криминальный след: на лице женщины обнаружены множественные травмы, а на правой руке — оборонительные раны. Следователи предполагают, что Ито могла получить тепловой удар после избиения, когда уже не могла двигаться. В связи с этим дело расследуется и как возможное убийство.
Телеканал отмечает, что окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых экспертиз.
Напомним, супруг обнаружил тело россиянки в запертой квартире, где россиянка проживала. Мужчина несколько дней не мог связаться с женой, поэтому решил навестить ее. Уточняется, что супруги жили отдельно. На теле женщины были кровоподтеки и следы побоев.