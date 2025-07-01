Полиция не исключает убийство: В деле о смерти россиянки в японской Осаке появились новые подробности

Согласно результатам вскрытия, смерть наступила утром 26 июня. Однако полиция не исключает криминальный след: на лице женщины обнаружены множественные травмы, а на правой руке — оборонительные раны. Следователи предполагают, что Ито могла получить тепловой удар после избиения, когда уже не могла двигаться. В связи с этим дело расследуется и как возможное убийство.