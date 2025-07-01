Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция не исключает убийство: В деле о смерти россиянки в японской Осаке появились новые подробности

MBS: Россиянка в Осаке скончалась от теплового удара, полученного после избиения.

Источник: Комсомольская правда

50-летняя россиянка Елена Ито скончалась в японской Осаке от теплового удара. Об этом сообщил телеканал MBS со ссылкой на данные следствия.

Согласно результатам вскрытия, смерть наступила утром 26 июня. Однако полиция не исключает криминальный след: на лице женщины обнаружены множественные травмы, а на правой руке — оборонительные раны. Следователи предполагают, что Ито могла получить тепловой удар после избиения, когда уже не могла двигаться. В связи с этим дело расследуется и как возможное убийство.

Телеканал отмечает, что окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых экспертиз.

Напомним, супруг обнаружил тело россиянки в запертой квартире, где россиянка проживала. Мужчина несколько дней не мог связаться с женой, поэтому решил навестить ее. Уточняется, что супруги жили отдельно. На теле женщины были кровоподтеки и следы побоев.