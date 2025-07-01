Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В разных районах Самары начались проблемы с мобильным интернетом 1 июля 2025 года

В Самаре не ловит мобильный интернет.

В Самаре не ловит мобильный интернет. Об этом рассказывают в соцсетях местные жители.

Интернет в Самаре не работает у разных операторов. Жители предполагают, что проблемы с мобильным интернетом начались из-за угрозы атаки БПЛА, которая объявлена рано утром 1 июля 2025 года.

На данный момент точно неизвестно, что с интернетом в Самаре.

Несмотря на проблемы с мобильным интернетом, сеть Wi-Fi в Самаре работает. Когда именно мобильный интернет появится у самарцев, неясно.

Напомним, что 27 июня жители Самары уже сталкивались с тем, что у них не работает или плохо ловит мобильный интернет на территории города.

Ранее мы писали о том, что в небе над Самарской областью было сбито 4 БПЛА. Об атаках рассказал глава региона Вячеслав Федорищев. Также, жителей Самары предупредили, что нужно делать при атаке беспилотников.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше