В разных районах Самары начались проблемы с мобильным интернетом 1 июля 2025 года

В Самаре не ловит мобильный интернет. Об этом рассказывают в соцсетях местные жители.
Интернет в Самаре не работает у разных операторов. Жители предполагают, что проблемы с мобильным интернетом начались из-за угрозы атаки БПЛА, которая объявлена рано утром 1 июля 2025 года.
На данный момент точно неизвестно, что с интернетом в Самаре.
Несмотря на проблемы с мобильным интернетом, сеть Wi-Fi в Самаре работает. Когда именно мобильный интернет появится у самарцев, неясно.
Напомним, что 27 июня жители Самары уже сталкивались с тем, что у них не работает или плохо ловит мобильный интернет на территории города.
Ранее мы писали о том, что в небе над Самарской областью было сбито 4 БПЛА. Об атаках рассказал глава региона Вячеслав Федорищев. Также, жителей Самары предупредили, что нужно делать при атаке беспилотников.
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