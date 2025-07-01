В Молдове пьяный водитель врезался в дерево: Погиб пассажир, двое человек — в больнице

Смертельное ДТП в Сорокском районе: пьяный 19-летний водитель Audi врезался в дерево.
Авария произошла вечером 30 июня в селе Бэдичень. 37-летний пассажир погиб на месте, двое других, включая водителя, госпитализированы.
Тест на алкоголь показал у водителя 0,90 мг/л в выдыхаемом воздухе.
Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства аварии.
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