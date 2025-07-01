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В Кормянском районе задержали 16-летнего мотоциклиста-бесправника

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Кормянском районе сотрудники ГАИ задержали 16-летнего мотоциклиста-бесправника, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Подросток попал в поле зрения правоохранителей в деревне Добрич. При проверке выяснилось, что 16-летний парень управлял мотоциклом, не имея прав. На юношу составили 4 административных протокола, транспортное средство поместили на охраняемую стоянку.

Госавтоинспекторы напомнили: управление мотоциклом разрешено только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Стражи дорог призвали родителей контролировать детей и не допускать нарушений, которые могут привести к серьезным ДТП с тяжелыми последствиями.