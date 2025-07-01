В Кормянском районе задержали 16-летнего мотоциклиста-бесправника

Госавтоинспекторы напомнили: управление мотоциклом разрешено только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Стражи дорог призвали родителей контролировать детей и не допускать нарушений, которые могут привести к серьезным ДТП с тяжелыми последствиями.