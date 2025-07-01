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«Был резкий взрыв, началась паника»: жители Ижевска рассказали, как БПЛА атаковали город. Видео

В ночь на первое июля несколько российских регионов подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов. Одним из объектов нападения стало предприятие в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По словам местных жителей, во время атаки был слышен сильный взрыв.

Местные жители сообщили, что утром слышали громкий хлопок.

В ночь на первое июля несколько российских регионов подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов. Одним из объектов нападения стало предприятие в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По словам местных жителей, во время атаки был слышен сильный взрыв.

По словам местных жителей, накануне удара была слышен звук, похожий на жужжание. «Услышала какой-то шум, что-то вроде жужжания, потом в 9:48 было шипение, после чего резкий взрыв. Смотрю в окно, все люди смотрят в сторону предприятия. Через пять минут снова услышала шипение и взрыв, после этого раздались звуки сигнализаций машин, на улице началась паника», — рассказали URA.RU очевидцы.

ВСУ атаковали Ижевск утром 1 июля. Какое именно предприятие подверглось атаке, местные власти до сих пор не уточняли. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, на месте работают все экстренные службы.

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