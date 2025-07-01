Аэропорты закрыты, пожары в Луганске, обломки упали на дом в Таганроге: карта атак БПЛА на утро 1 июля

ВСУ атаковали регионы России шестью десятками БПЛА.
ВСУ в очередной раз предприняли попытку совершить массированную атаку по регионам РФ. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ в ночь на 1 июля уничтожили 60 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники противника были сбиты над почти десятком регионов страны. Какие российские территории были атакованы на 1 июля — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RU.
Ночная атака ВСУ по регионам РФ.
Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников самолетного типа в различных регионах страны. По данным Минобороны РФ, наибольшее количество беспилотников было сбито над территорией Крыма — 17 аппаратов.
Еще 16 БПЛА были уничтожены в Ростовской области, 11 — над акваторией Азовского моря. Пять беспилотников перехвачены в Курской области, четыре — в Саратовской, три — над Черным морем, два — в Белгородской области. Также по одному аппарату сбиты в Воронежской и Орловской областях.
Ростовская область.
БПЛА уничтожен в хуторе Веселый.
В хуторе Веселый Мясниковского района Ростовской области в результате отражения воздушной атаки был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
Осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла. В здании жил мужчина инвалид-колясочник. По словам Слюсаря, он не пострадал.
Глава региона заявил, что на место выехали представители районной администрации, чтобы оценить объем ущерба для имущества. В восстановлении дома хозяевам будет оказана помощь.
Обломки БПЛА в Таганроге повредили дом.
В результате падения обломков БПЛА в Таганроге в одном из домов были повреждены стекла. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в telegram-канале. По ее словам, пострадало здание по адресу 7-я Садовая площадка. Пострадавших в результате инцидента нет.
БПЛА уничтожены в трех городах и пяти районах региона.
По данным Слюсаря, в течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали беспилотные летательные аппараты на территории Ростова-на-Дону, а также в Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.
Астраханская область.
В Ахтубинске и одноименном районе Астраханской области отменен режим опасности атаки БПЛА. Все службы города продолжают работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Ахтубинска Александр Сиваков.
«Сохраняется вероятность провокаций со стороны противника», — пояснил глава города в своем telegram-канале. Угроза атаки беспилотников действовала на территории региона с 23:14 по московскому времени.
Саратовская область.
Объявлена угроза БПЛА.
В Саратовской области около 02:15 по московскому времени была объявлена угроза атаки беспилотников. Об чем сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем telegram-канале.
Сбиты четыре БПЛА.
За ночь в регионе сбили четыре беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Всего, по данным военного ведомства, было уничтожено и перехвачено 60 беспилотных летательных аппарата.
Воронежская область.
Отменена угроза БПЛА.
В Воронежской области семь часов длился режим опасности атаки БПЛА. Она была объявлена с 0:46 до 8:26.
Луганская Народная Республика (ЛНР).
Обнаружено несколько БПЛА ВСУ.
В небе над Луганском были обнаружены четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Как сообщили telegram-канале правительства региона.
«В небе над Луганском работает ПВО, сообщили в силовых структурах. Зафиксирован пролет не менее четырех БПЛА противника над городом. Жителей просят соблюдать спокойствие и осторожность», — говорится в сообщении правительства ЛНР.
В Луганске начались пожары.
По данным оперативных служб ЛНР. В нескольких регионах республики возникли пожары. Информация уточняется.
Оренбургская область.
В Оренбургской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об опасности предупредил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.
Удмуртия.
ВСУ атаковали предприятие в Ижевске.
ВСУ атаковали одно из предприятий в Ижевске. Все оперативные службы выехали на место, заявил глава Удмуртской Республики Александр Бречало. По данным местных пабликов, удар пришелся на завод «Купол».
В аэропорту Ижевска действует план «Ковер».
В целях обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров в аэропорту Ижевска временно введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
Татарстан.
Временные ограничения на взлет и посадку были введены в аэропортах Нижнекамска и Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореянко.
Ульяновская область.
В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов в целях обеспечения авиационной безопасности. Об этом сообщил Кореняко.