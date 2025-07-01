Аэропорты закрыты, пожары в Луганске, обломки упали на дом в Таганроге: карта атак БПЛА на утро 1 июля

Еще 16 БПЛА были уничтожены в Ростовской области, 11 — над акваторией Азовского моря. Пять беспилотников перехвачены в Курской области, четыре — в Саратовской, три — над Черным морем, два — в Белгородской области. Также по одному аппарату сбиты в Воронежской и Орловской областях.