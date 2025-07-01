В результате удара по кафе возле порта погибли более 40 человек

Доктор Силмия сообщил CNN, что «большинство жертв — женщины и дети», в том числе многие студенты, которые зашли в кафе, чтобы получить доступ к Интернету. Он также рассказал, что в больнице не хватает коек для интенсивной терапии и анестетиков для лечения пострадавших. Число погибших увеличилось в понедельник вечером после того, как несколько человек скончались от полученных травм.