В результате удара по кафе возле порта погибли более 40 человек

По словам представителя местной больницы, в результате израильского авиаудара по кафе возле порта в Газе погибли десятки человек. Доктор Мохаммад Абу Силмия, директор больницы Аль-Шифа, сообщил в понедельник вечером, что по меньшей мере 41 человек был убит и 75 получили ранения в результате удара.
На видео, опубликованном CNN, видно, как с места происшествия поднимается густой дым, а также значительный ущерб, нанесенный кафе и прилегающей территории. Также было видно, как тела выносят на носилках.
Представители Армии обороны Израиля сообщили CNN, что инцидент «находится на рассмотрении». В ответ на вопросы о нанесенном ударе ЦАХАЛ заявил: «Ранее сегодня (в понедельник) ЦАХАЛ нанес удары по нескольким террористам ХАМАС на севере сектора Газа. До начала удара были предприняты шаги по снижению риска причинения вреда гражданским лицам с помощью наблюдения с воздуха».
Кафе «Аль-Бака» было хорошо известно студентам, журналистам и удаленным работникам, поскольку предлагало доступ в Интернет и место для работы на берегу Средиземного моря, отмечает CNN.
Доктор Силмия сообщил CNN, что «большинство жертв — женщины и дети», в том числе многие студенты, которые зашли в кафе, чтобы получить доступ к Интернету. Он также рассказал, что в больнице не хватает коек для интенсивной терапии и анестетиков для лечения пострадавших. Число погибших увеличилось в понедельник вечером после того, как несколько человек скончались от полученных травм.
«Мы оказываем помощь раненым на больничном этаже, поскольку нет свободных палат и больничных коек», — добавил директор больницы.
По словам других журналистов, находившихся на месте происшествия, среди убитых оказался журналист-фрилансер Исмаил Абу Хатаб. Правительственное пресс-бюро, контролируемое ХАМАСОМ, сообщило, что с его смертью число журналистов, погибших в результате военных действий Израиля в Газе с октября 2023 года, возросло до 228.
Новость об ударе появилась в тот момент, когда израильские лидеры обсуждали, как продолжать войну в Газе в преддверии ожидаемой встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа 7 июля.
Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил CNN, что Израилю еще предстоит принять политическое решение после двухдневных встреч Нетаньяху с его самыми высокопоставленными советниками и министрами. Однако источник сообщил, что Нетаньяху заинтересован в заключении соглашения о прекращении огня. Трамп открыто настаивал на прекращении войны в Газе, заявив в пятницу, что соглашение о прекращении огня будет достигнуто «в течение недели».
В небольшую группу самых высокопоставленных правительственных чиновников Израиля входят крайне правые министры, такие как Итамар Бен Гвир и Бецалель Смотрич, которые оба громко выступали за усиление бомбардировок Газы, и другие официальные лица, такие как Арье Дери, которые выступают за всеобъемлющую сделку с заложниками, которая привела бы к окончанию войны.
Ультраправый Бен Гвир, глава Еврейской партии власти, настаивал на том, что в Газе необходимо предпринять «решительный шаг», и выразил разочарование тем, что Израиль с каждым днем теряет время и возможности, сообщил источник.
Нетаньяху пытается принять решение до своей поездки в Вашингтон, округ Колумбия, для встречи с Трампом, сказал источник, добавив, что, возможно, им придется прийти к решению на этой неделе.
В воскресенье Нетаньяху заявил, что после военных операций Израиля в Иране «открылось много возможностей», включая возможность возвращения домой оставшихся заложников, удерживаемых в Газе.