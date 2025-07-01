В Сургуте осудили участниц пилотажной группы «Барсы» и запретили им летать

Напомним, в начале 2024 года Анастасия Барсова, родственница влиятельного сургутского депутата Евгения Барсова, и её коллега Снежана Игнатенко были обвинены в оказании небезопасных услуг. Уголовное дело было возбуждено после заявления стажёра транспортной прокуратуры Ольги Шипициной, которая утверждала, что во время развлекательного полёта испытала сильный страх за свою жизнь. Прокуратура требовала для обвиняемых условный срок в два года.