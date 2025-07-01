Лесной пожар под Алуштой — обстановка к этому часу

Пожар в поселке Лазурное под Алуштой начался в воскресенье днем. Сообщалось, что загорелись сухая трава, кустарники. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.