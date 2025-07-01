Лесной пожар под Алуштой — обстановка к этому часу

«На месте пожара находится группировка сил и средств 127 человек и 33 единицы техники», — говорится в сообщении.
Они осматривают территорию, чтобы не допустить возникновения новых очагов возгораний.
Пожар в поселке Лазурное под Алуштой начался в воскресенье днем. Сообщалось, что загорелись сухая трава, кустарники. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.
К утру понедельника пожар локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет.
Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.