Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лесной пожар под Алуштой — обстановка к этому часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. На месте пожара в районе горы Кастель в Алуште сейчас находятся 127 спасателей и 33 единицы техники. Об этом журналистам сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

«На месте пожара находится группировка сил и средств 127 человек и 33 единицы техники», — говорится в сообщении.

Они осматривают территорию, чтобы не допустить возникновения новых очагов возгораний.

Пожар в поселке Лазурное под Алуштой начался в воскресенье днем. Сообщалось, что загорелись сухая трава, кустарники. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.

К утру понедельника пожар локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет.

Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.