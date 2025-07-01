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Пасечник заявил о повреждении участка железнодорожного полотна в ЛНР

ВСУ в ночь на 1 июля запустили около сорока беспилотников по городам Луганской Народной Республики. Из них 35 объектов были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. В результате было повреждено дорожное полотно.

Леонид Пасечник заявил об атаке по ЛНР 40 дронов ВСУ.

ВСУ в ночь на 1 июля запустили около сорока беспилотников по городам Луганской Народной Республики. Из них 35 объектов были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. В результате было повреждено дорожное полотно.

Беспилотники повредили несколько домов в районах республики, есть раненаяФото: telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника.

«Сегодня ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР. До 40 дронов зафиксировано в небе над нашими городами, силами ПВО сбито 35 вражеских БПЛА», — передает глава в своем telegram-канале. Он отметил также, что был поврежден участок железнодорожного полотна в одном из районов.

В результате падения обломков дронов на территории Луганска пострадала мирная жительница. Ей была оказан экстренная медицинская помощь. Также были зафиксированы повреждения домов в нескольких областных районов.

До этого сообщалось, что ЛНР был полностью освобожден российскими военными от украинского присутствия. Об этом также сообщал Пасечник.

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