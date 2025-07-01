Во время хаджа-2025 скончались восемь граждан Узбекистана

Четверо из них — официальные паломники, которые приехали в Саудовскую Аравию в составе организованных групп. По информации властей, эти граждане страдали хроническими заболеваниями. Несмотря на все усилия по обеспечению их благополучия, а также принятые меры со стороны узбекского правительства для сопровождения и медицинского обслуживания паломников, жаркие погодные условия, совпавшие с периодом хаджа, оказались фатальными.
Ещё четверо погибших — граждане Узбекистана, которые, несмотря на неоднократные предупреждения Управления мусульман, отправились в хадж нелегальным путем. Эти люди использовали объездные маршруты, чтобы обойти официальный порядок. К сожалению, в результате они остались без медицинского сопровождения и не смогли получить даже первую помощь. Это привело к трагическому исходу.
Власти призывают граждан строго следовать установленному порядку совершения хаджа, чтобы избежать угрозы для жизни и здоровья и воспользоваться всей необходимой поддержкой, включая медицинскую помощь.