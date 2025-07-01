Во время хаджа-2025 скончались восемь граждан Узбекистана

Четверо из них — официальные паломники, которые приехали в Саудовскую Аравию в составе организованных групп. По информации властей, эти граждане страдали хроническими заболеваниями. Несмотря на все усилия по обеспечению их благополучия, а также принятые меры со стороны узбекского правительства для сопровождения и медицинского обслуживания паломников, жаркие погодные условия, совпавшие с периодом хаджа, оказались фатальными.