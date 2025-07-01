Питбуль и овчарки растерзали 10-летнего мальчика под Алматы

Это произошло в поселке Жалпаксай 30 июня. Как сообщили жители поселка, это случилось на футбольном поле, где дети играли в футбол.
«Собаки каким-то образом проникли на футбольное поле. Остальные дети успели убежать, а вот ребенок Максим, он не успел и на него напали три собаки. Их долго не могли отбить и они у ребенка оторвали ухо и пол ляжки нету, и голову искусали. Хозяева собак не признают вину», — сообщают жители поселка.
Также пишут, что на ребенка напали три собаки — две овчарки и питбуль.
Известно, что мальчика пытались отбить от собак взрослые мужчины. Одну из собак, по некоторым данным, пришлось убить. Сейчас дело расследует полиция.
«По факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности в полиции зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование. В настоящее время опрашиваются очевидцы, проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
«Вместе с тем, действиям должностных лиц реабилитационного центра будет дана правовая оценка. Все виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства», — добавили в полиции.
Как сообщили в управлении здравоохранения Алматинской области, ребенок 2014 года рождения был доставлен в приемный покой Карасайской районной больницы 30 июня в 17.02.
«Госпитализирован в реанимацию, затем через несколько часов переведен в травматологическое отделение. Общее состояние ребенка на утро (1 июля) средней тяжести, за счет полученной травмы. Лечение получает согласно протокола», — сообщили в управлении.