Питбуль и овчарки растерзали 10-летнего мальчика под Алматы

«Собаки каким-то образом проникли на футбольное поле. Остальные дети успели убежать, а вот ребенок Максим, он не успел и на него напали три собаки. Их долго не могли отбить и они у ребенка оторвали ухо и пол ляжки нету, и голову искусали. Хозяева собак не признают вину», — сообщают жители поселка.