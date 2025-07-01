Казахстанской нефти не было на взорвавшемся танкере в Ливии — Минэнерго

АСТАНА, 1 июл — Sputnik. Министерство энергетики Казахстана опровергло информацию о том, что у берегов Ливии взорвался танкер с казахстанской нефтью.
«Инцидент произошел с частным танкером, последняя загрузка которого была произведена в одном из портов Ливии, информация о казахстанской нефти на борту в момент инцидента не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.
30 июня недалеко от Ливии взорвался танкер с 1 миллионом тонн нефти на борту, предположительно, перевозивший казахстанскую нефть. Такую информацию опубликовал Bloomberg.
С апреля танкер Vilamoura, который ходит под флагом Маршалловых островов, дважды заходил в российские порты, чтобы, как утверждает издание, забрать казахстанскую нефть: в начале апреля — в порт Усть-Луга и в мае — в терминал КТК недалеко от Новороссийска.
Судно отбуксируют в Грецию, там оценят ущерб, отмечает издание со ссылкой на TMS Tankers. Экипаж не пострадал. Причина взрыва пока не известна.