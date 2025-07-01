Казахстанской нефти не было на взорвавшемся танкере в Ливии — Минэнерго

С апреля танкер Vilamoura, который ходит под флагом Маршалловых островов, дважды заходил в российские порты, чтобы, как утверждает издание, забрать казахстанскую нефть: в начале апреля — в порт Усть-Луга и в мае — в терминал КТК недалеко от Новороссийска.