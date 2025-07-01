Семью, погибшую в ДТП в Беларуси, привезут в Пермь 5 июля

28 июня в республике Беларусь на дороге в Минский аэропорт произошла страшная авария. Автомобиль Mercedes, за рулём которого был 26-летний пьяный мужчина, врезался в Skoda, от удара машину отбросило на дорожное ограждение. Автомобиль Skoda использовался в такси, в нём в аэропорт ехала семья из Березников: две девочки, их мама и бабушка. Все четыре пассажирки погибли на месте.