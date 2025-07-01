Семью, погибшую в ДТП в Беларуси, привезут в Пермь 5 июля

Тела погибших в ДТП жителей Пермского края привезут из Беларуси 5 июля, сообщает источник perm.aif.ru, знакомый с ситуацией.
28 июня в республике Беларусь на дороге в Минский аэропорт произошла страшная авария. Автомобиль Mercedes, за рулём которого был 26-летний пьяный мужчина, врезался в Skoda, от удара машину отбросило на дорожное ограждение. Автомобиль Skoda использовался в такси, в нём в аэропорт ехала семья из Березников: две девочки, их мама и бабушка. Все четыре пассажирки погибли на месте.
Как стало известно сайту perm.aif.ru, для транспортировки тел на родину в Беларусь уехал брат погибшей женщины. Их доставят в Прикамье самолётом в субботу, 5 июля. Далее семью перевезут в Березники, где пройдут похороны.
Напомним, расходы по перевозке тел до Перми взяла на себя турфирма, которая организовывала путешествие. А из краевой столицы до Березников — «Уралкалий», на этом предприятии работала погибшая женщина.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал подробности смертельного ДТП, которое унесло три поколения одной семьи. Против виновника аварии возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.