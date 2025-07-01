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Ночью в Таганроге обломки БПЛА повредили окна многоквартирного дома

В Таганроге после падения обломков беспилотника пострадали окна дома на 7-й Садовой площадке.

В ночь на 1 июля в Таганроге после падения обломков БПЛА оказались повреждены несколько окон в многоквартирном доме на 7-й Садовой площадке, 12. Пострадали припаркованные машины, проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— По предварительным данным, никто из людей не пострадал, — сообщил Юрий Слюсарь.

Известно, что на место происшествия ночью выезжала глава Таганрога Светлана Камбулова. Чиновник провела экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Утром 1 июля специальная рабочая группа должна приступить к оценке ущерба.

Всего за ночь, кроме Таганрога, атаку беспилотников отразили в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Миллеровском, Аксайском, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах. При этом в Мясниковском районе пострадали окна и забор частного дома.

Добавим, ранее в Таганроге от обломков БПЛА также пострадали окна в лицее № 28, в домах на Трудовых резервов № 2 и 2/1, а также на Свободы, 22. В образовательном учреждении уже поставили новые стекла, а в жилых домах работы обещают завершить «до конца недели».

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