Уголовное дело оперной певицы Максаковой поступило в суд Москвы

Артистку обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России. Она заочно арестована.
Поводом стало интервью украинскому телеканалу, в котором Максакова призвала россиян спонсировать Вооруженные силы Украины. Также она осудила российских солдат.
О возбуждении уголовного дела в отношении Максаковой стало известно 6 сентября 2024 года. Год спустя она стала фигуранткой второго дела, которое касается нарушения закона об иноагентах. Известно, что певица не маркировала публикуемые материалы.