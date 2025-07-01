Что известно о деле азербайджанцев в Екатеринбурге, которое привело к международному скандалу

Уже несколько дней одной из главных новостей в стране является история с задержанием в Екатеринбурге группы граждан РФ азербайджанского происхождения, которая дошла до уровня МИД. ЕАН собрал информацию по делу, известную на этот момент.
Обыски и задержания прошли в Екатеринбурге 27 июня. В этот день сотрудники ФСБ, Росгвардии, полиции и СК провели масштабную операцию по нескольким десяткам адресов. Причем задержания происходили с применением силы. По словам полицейских, подозреваемые оказывали сопротивление. Несколько человек получили травмы и сейчас находятся в больнице.
Кроме того, во время обысков скончались два человека — Зияддин и Гусейн Сафаровы. Как официально сообщили в СК РФ, один из них умер от сердечной недостаточности, причину смерти второго устанавливают. Накануне, 30 июня, тела умерших доставили в Баку.
«Самолет приземлился в международном аэропорту Гейдара Алиева. Тела уже переданы родственникам. Тела братьев хранились в морге бюро судебно-медицинской экспертизы Екатеринбурга», — говорится в сообщении азербайджанского портала Axar.az.
Следственное управление Азербайджана намерено провести повторное вскрытие Сафаровых, поскольку они ставят под сомнение причину смерти, которую озвучили их российские коллеги.
29 июня суд Ленинского района Екатеринбурга арестовал до 19 июля троих из задержанных: Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. В отношении Бакира Сафарова, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева срок задержания судом продлен на 72 часа.
По версии следствия, члены этнической группировки, в которую входили уроженцы Азербайджана, совершили серию преступлений. Среди них — убийство в 2001 году Юнуса Пашаева, который скончался от полученных колото-резаных ран; покушение на убийство по найму Фехруза Ширинова в 2010 году; убийство в 2011 году Икрама Гаджиева, умершего от огнестрельного ранения. По версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе.
«Подозреваемые уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием», — сообщают в СК РФ.
Юнус Пашаев работал на «Таганском ряду» и продавал одежду, в какой-то момент он отказался платить своим же соотечественникам, крышевавшим торговцев. 11 мая 2001 года его толпой, в которой было около 10 человек, зарезали возле кафе «Металлон» на Блюхера, 47. Его успели привезти в больницу его друзья — Фехруз Ширинов и Икрам Гаджиев. Пашаев умер. Наказания с тех пор никто не понес, уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» лежало на полке в СК до 2025 года.
Следующей жертвой стал как раз Фехруз Ширинов, который не мог простить представителям диаспоры убийство Пашаева и фактически представлял угрозу для тех, кто к нему причастен. Представители диаспоры подыскали исполнителя среди своих соотечественников. Им стал Эльман Сулейманов. Киллер 6 мая 2010 года выстрелил в жертву, но у пистолета случилась осечка. Второй раз он стрелял 11 мая, но снова неудачно — Ширинов смог его задержать с помощью своего сына. В отношении Сулейманова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», которое было прекращено в связи с истечением срока давности. Сулейманов своих заказчиков не сдал, поэтому дело также ушло на полку в архив Следственного комитета.
В 2011 году жертвой стал второй знакомый убитого в 2001 году Пашаева Икрам Гаджиев — владелец одной из овощебаз Екатеринбурга. Организаторами убийства стали приезжие из Тюмени, также выходцы из Азербайджана. Заказчики заплатили им 50 тыс. долларов за поиск киллеров. Убили Гаджиева 8 августа 2011 года выстрелом в голову.
По данным «РИА Новости», задержанные члены этнической группировки причастны к массовым отравлениям алкоголем в Екатеринбурге и Оренбургской области. В 2021 году в Екатеринбурге от отравления суррогатным спиртом погибли 44 человека, еще 51 человек отравился, но выжил.
Как сообщал ЕАН, 7 августа 2023 года в Чкаловском суде Екатеринбурга был вынесен приговор по делу о массовом отравлении. Судья Александр Кабанов объявил приговор семи подсудимым. Армен Аветисян и Адапат Гурбанов получили 6 лет 2 месяца. Заур Джаббаров — 5 лет 6 месяцев, Надир Мамедов — 6 лет, Иван Чабан — 6 лет 6 месяцев. Исключение составила Татьяна Васильева — реализатор киоска, где продавалась отрава. Ей судья назначил 3 года условно.
В октябре 2021 года от суррогатного алкоголя пострадали 64 жителя в 7 населенных пунктах Оренбургской области, из них 35 погибли. В ноябре 2021 года по делу о массовом отравлении алкоголем предъявили обвинения 18 фигурантам. В июле 2023 года Советский районный суд Орска приговорил братьев Пунхана и Садига Алиевых к 9 годам в колонии, Рояла Гулиева — к 9 годам 6 месяцам и Азамата Юсупова — к 8 годам.
Ширван Бабазаде заключил сделку со следствием в досудебном порядке и был приговорен к 4 годам 10 месяцам колонии общего режима, а также к штрафу 2 100 000 рублей. Октай Гашимов получил 3 года 6 месяцев колонии со штрафом в 200 тыс. рублей. Юрий Черненко был лишен свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 30 000 рублей. Игорь и Наталья Архиповы, державшие в поселке Крыловка магазин «Инесса», где реализовывали суррогатный алкоголь, от отравления которым пострадали четыре человека, а один скончался, получили 3 года лишения свободы и 2 года 6 месяцев лишения свободы соответственно, также оба должны выплатить штраф по 200 тыс. рублей каждый.
Накануне, 30 июня, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать масштабное уголовное дело в отношении участников преступной группы азербайджанцев в Екатеринбурге в центральный аппарат ведомства в Москве. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По ее словам, расследуется уголовное дело по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму», ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство по найму».
Операция силовиков в Екатеринбурге вызвала большой резонанс в Азербайджане. Там отменили все мероприятия с российским участием, а также визит зампреда правительства РФ Алексея Оверчука. Парламентская делегация Азербайджана отказалась от участия в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ. Заседание должно было пройти в Москве.
Более того, 30 июня в Баку полиция нагрянула в корпункт российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В азербайджанских СМИ сообщили, что задержанные журналисты являются агентами ФСБ. Также была задержана корреспондент агентства Айтекин Гусейнова. В этот день она не работала, но, узнав об обысках в редакции, приехала снимать происходящее.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что сотрудников посольства РФ не пустили к журналистам «Sputnik Азербайджан». «Обеспокоены тем, что российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами, российскими гражданами», — сказала дипломат.
При этом отец задержанного Игоря Картавых сообщил журналистам, что у сына врожденный диабет первого типа и ему хотя бы раз в сутки нужен инсулин. Он надеется, что у работников российского посольства будет возможность передать необходимые лекарства сыну.
Действия правоохранительных органов не могут быть поводами для дипломатических демаршей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал происходящее «разрушением связей с Азербайджаном».
«Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями», — заявил Песков. По его словам, важно продолжить работу «по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей».
Песков заявил, что разговора президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева «в повестке дня» пока нет.
«Но, с другой стороны, если он потребуется, то, конечно же, он состоится в самые сжатые сроки», — добавил Песков.
Российское Министерство иностранных дел вызвало посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева. Соответствующее решение было принято «в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий».
Ситуация вокруг журналистов редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку находится на контроле у постоянной комиссии Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.
То, что произошло в Екатеринбурге, — работа правоохранительных органов России в отношении граждан России (задержанные азербайджанцы имеют российское гражданство), подозреваемых в создании ОПГ, совершении тяжких преступлений. Почему официальный Баку защищает потенциальных серийных убийц — вопрос остается открытым. Свою версию о причинах обостренной реакции властей Азербайджана на события в Екатеринбурге высказал блогер Юрий Подоляка.
"Реакция азербайджанских властей явно неадекватная. Такого в мировой истории я не припомню, чтобы официальные власти страны вписывались за серийных убийц как за своих родственников.
Явно тут что-то не так, и есть подводные камни. И мне тут в голову пришла мысль, а не является ли задержание банды реакцией наших властей на странное похищение гражданина России — талышского общественного деятеля Захираддина Ибрагими 26 марта 2025 года, который таинственным образом исчез в Свердловской области и «всплыл» в азербайджанской тюрьме?
Это была звонкая пощечина Москве и российским спецслужбам. Тогда подумали сразу на азербайджанские спецслужбы, которым могли помочь земляки из местной ОПГ. И вот ведь какое совпадение: все арестованные как раз «земляки» из местной, свердловской, ОПГ. И задержали их по делу, которое явно долго лежало на полке и ждало своего часа.
И за них сразу «как за родственников» вступились азербайджанские власти. Есть у меня подозрение, что этот интерес неслучаен и официальный Баку боится, что всплывут подробности похищения Захираддина Ибрагими, которого вполне могли выкрасть те самые члены ОПГ, которых арестовали.
И тогда все встает на свои места. Алиев боится, что Россия может его обвинить в работе с преступным синдикатом со всеми вытекающими".