Что известно о деле азербайджанцев в Екатеринбурге, которое привело к международному скандалу

Следующей жертвой стал как раз Фехруз Ширинов, который не мог простить представителям диаспоры убийство Пашаева и фактически представлял угрозу для тех, кто к нему причастен. Представители диаспоры подыскали исполнителя среди своих соотечественников. Им стал Эльман Сулейманов. Киллер 6 мая 2010 года выстрелил в жертву, но у пистолета случилась осечка. Второй раз он стрелял 11 мая, но снова неудачно — Ширинов смог его задержать с помощью своего сына. В отношении Сулейманова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», которое было прекращено в связи с истечением срока давности. Сулейманов своих заказчиков не сдал, поэтому дело также ушло на полку в архив Следственного комитета.