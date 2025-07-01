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Что известно о последствиях атаки БПЛА на предприятие в Ижевске

Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале. Есть пострадавшие.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о последствиях.

Обстоятельства ЧП

  • Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников.
  • Все оперативные службы выехали на место.
  • Пожарные устраняют очаги возгорания.
  • Персонал предприятия эвакуировали.
  • Ранее в республике ввели режим опасности БПЛА и временные ограничения на выпуск и прием самолетов в аэропорту.

Пострадавшие

  • Как сообщил глава региона, в результате происшествия есть пострадавшие.

Ночные атаки

  • Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 60 украинских беcпилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 17 БПЛА сбили над Республикой Крым, 16 — над Ростовской областью, 11 — над акваторией Азовского моря, 5 — над Курской областью, 4 — над Саратовской областью, 3 — над акваторией Черного моря, 2 — над Белгородской областью, а также по 1 — над Воронежской и Орловской областями.

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