Что известно о последствиях атаки БПЛА на предприятие в Ижевске

ТАСС собрал основное о последствиях.
Обстоятельства ЧП
- Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников.
- Все оперативные службы выехали на место.
- Пожарные устраняют очаги возгорания.
- Персонал предприятия эвакуировали.
- Ранее в республике ввели режим опасности БПЛА и временные ограничения на выпуск и прием самолетов в аэропорту.
Пострадавшие
- Как сообщил глава региона, в результате происшествия есть пострадавшие.
Ночные атаки
- Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 60 украинских беcпилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 17 БПЛА сбили над Республикой Крым, 16 — над Ростовской областью, 11 — над акваторией Азовского моря, 5 — над Курской областью, 4 — над Саратовской областью, 3 — над акваторией Черного моря, 2 — над Белгородской областью, а также по 1 — над Воронежской и Орловской областями.
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