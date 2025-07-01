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Два крупных лесных пожара потушили в Иркутской области

Огонь охватил почти 700 гектаров в Нижнеудинском районе, на месте работали авиация и десятки специалистов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

30 июня в лесах Иркутской области удалось взять в кольцо и погасить два крупных пожара, охвативших площадь 690 гектаров в Нижнеудинском районе. В тушении участвовали 51 специалист, а за ситуацией с воздуха следили самолет Ан-2 и легкомоторный борт, налет которых составил более восьми часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

— На утро 1 июля в регионе остаются активными шесть очагов. Два из них — в Нижнеудинском и Катангском районах на территории лесного фонда общей площадью 80 гектаров. Четыре — на землях федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедного Прибайкалья» в Качугском и Ольхонском районах, там пламя распространилось на 709 гектаров, — поделились в пресс-службе правительства.

Сложность тушения обусловлена труднодоступностью горной местности, куда нужно доставить людей и технику. На борьбу с огнем привлечены 176 сотрудников и три единицы техники. Кроме того, сегодня в регионе работает 69 наземных патрульных групп численностью 158 человек.