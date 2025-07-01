Два крупных лесных пожара потушили в Иркутской области

— На утро 1 июля в регионе остаются активными шесть очагов. Два из них — в Нижнеудинском и Катангском районах на территории лесного фонда общей площадью 80 гектаров. Четыре — на землях федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедного Прибайкалья» в Качугском и Ольхонском районах, там пламя распространилось на 709 гектаров, — поделились в пресс-службе правительства.