Сотрудники ГАИ Уфы задержали водителя с наркотиками

Инспекторы ДПС на улице Бородинской остановили «Ладу Ниву» для проверки документов. На вопрос полицейских, имеются ли у 28-летнего гражданина запрещенные вещества, водитель начал вести себя крайне нервно, чем вызвал подозрение. При досмотре машины в присутствии понятых был обнаружен полимерный пакет с веществом коричневого цвета.