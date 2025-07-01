Сотрудники ГАИ Уфы задержали водителя с наркотиками

Инспекторы ДПС на улице Бородинской остановили «Ладу Ниву» для проверки документов. На вопрос полицейских, имеются ли у 28-летнего гражданина запрещенные вещества, водитель начал вести себя крайне нервно, чем вызвал подозрение. При досмотре машины в присутствии понятых был обнаружен полимерный пакет с веществом коричневого цвета.
Мужчину доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что вещество — это гашиш, массой 0,42 гр.
В отношении водителя составили протокол о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.