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Сотрудники ГАИ Уфы задержали водителя с наркотиками

В машине был найден пакетик с коричневым веществом.

Источник: РИА "Новости"

Инспекторы ДПС на улице Бородинской остановили «Ладу Ниву» для проверки документов. На вопрос полицейских, имеются ли у 28-летнего гражданина запрещенные вещества, водитель начал вести себя крайне нервно, чем вызвал подозрение. При досмотре машины в присутствии понятых был обнаружен полимерный пакет с веществом коричневого цвета.

Мужчину доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что вещество — это гашиш, массой 0,42 гр.

В отношении водителя составили протокол о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.