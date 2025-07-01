Милиция обнаружила мини-завод по производству алкоголя в лесу под Щучином

Согласно данным, сотрудниками Щучинского РОВД в лесном массиве неподалеку от деревни Плетки было обнаружено нелегальное производство алкоголя. Во время осмотра изъяли два самогонных аппарата, 320 литров готового к употреблению продукта. Кроме того, было уничтожено более шести тонн браги.