Милиция обнаружила мини-завод по производству алкоголя в лесу под Щучином. Подробности привели в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«На Гродненщине уничтожен самогонный мини-завод», — говорится в сообщении.
Согласно данным, сотрудниками Щучинского РОВД в лесном массиве неподалеку от деревни Плетки было обнаружено нелегальное производство алкоголя. Во время осмотра изъяли два самогонных аппарата, 320 литров готового к употреблению продукта. Кроме того, было уничтожено более шести тонн браги.
В пресс-службе отметили, что образцы спиртосодержащей жидкости направили на экспертизу. По ее результатам действиям нарушителей дадут правовую оценку. В МВД уточнили: ранее мужчина уже попадала в поле зрения милиции за самогоноварение.
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