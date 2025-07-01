Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция обнаружила мини-завод по производству алкоголя в лесу под Щучином

Самогонный мини-завод обнаружила милиция в Щучинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Милиция обнаружила мини-завод по производству алкоголя в лесу под Щучином. Подробности привели в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«На Гродненщине уничтожен самогонный мини-завод», — говорится в сообщении.

Согласно данным, сотрудниками Щучинского РОВД в лесном массиве неподалеку от деревни Плетки было обнаружено нелегальное производство алкоголя. Во время осмотра изъяли два самогонных аппарата, 320 литров готового к употреблению продукта. Кроме того, было уничтожено более шести тонн браги.

В пресс-службе отметили, что образцы спиртосодержащей жидкости направили на экспертизу. По ее результатам действиям нарушителей дадут правовую оценку. В МВД уточнили: ранее мужчина уже попадала в поле зрения милиции за самогоноварение.

Ранее в Мингорисполкоме сказали о штрафах после проверок благоустройства в Минске: «Один штраф — 8400 рублей».

Кстати, Минтранс сказал, отменят ли техосмотр для физлиц в Беларуси по аналогии с РФ.

А еще Минтруда сказало, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж в Беларуси.