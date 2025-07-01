В Волгограде экс-сотруднице облстроя грозит до 12 лет колонии за взятки

Сотрудница облстроя согласилась за деньги включать в документы информацию, которую она получала от риелтора, активно участвующей в госзакупках жилья. Речь шла о корректировке информации о потребности в жилье в тех муниципалитетах, где у риелтора были квартиры на продажу. Данные передавались через личную переписку. За каждую такую «сделку» обвиняемая получала по 5 000 рублей. Всего с 2023 по 2024 год она получила взятки на общую сумму 165 тысяч рублей.