Мошенники выманили миллион у ребёнка в Петербурге. Он получил кредит от имени родителей

Семейная пара обратилась за помощью в полицию накануне, обнаружив, что задолжала банку. Как выяснилось, заём на имя отца через приложение взяла 12-летняя дочь, которую инструктировали аферисты. Получив почти 950 тысяч рублей, мошенники не угомонились и убедили девочку оформить на имя матери виртуальную карту и перевести с неё ещё 120 тысяч рублей.