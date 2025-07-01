Мошенники выманили миллион у ребёнка в Петербурге. Он получил кредит от имени родителей

Семейная пара обратилась за помощью в полицию накануне, обнаружив, что задолжала банку. Как выяснилось, заём на имя отца через приложение взяла 12-летняя дочь, которую инструктировали аферисты. Получив почти 950 тысяч рублей, мошенники не угомонились и убедили девочку оформить на имя матери виртуальную карту и перевести с неё ещё 120 тысяч рублей.
«Полицией проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Мошенники нередко вовлекают в свои схемы детей. Так, в Ленобласти девочка отдала почти 7,5 миллиона рублей, чтобы родителей не посадили. Подросток из Выборгского района Петербурга передал в чужие руки порядка 10 миллионов, поверив в необходимость задекларировать наличные. Ещё одну девочку убедили впустить преступников в квартиру через онлайн-игру «Роблокс».