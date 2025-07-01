Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На счету — 6 млн рублей: в Приморье раскрыта сложная схема хищения средств с карт граждан

У фигурантов изъяты деньги и арестован автомобиль стоимостью свыше 4 млн рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье завершено расследование дела о крупной банковской афере. Зампрокурора региона Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении двух участников преступной группы. Один из них — местный житель, второй — женщина, принявшая участие в реализации одного из эпизодов преступления. Оба обвиняются в краже, совершённой организованной группой (пункт «а» части 4 статьи 158 УК РФ), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.

По версии следствия, с февраля 2016 по июнь 2017 года преступная группа осуществляла хищения денежных средств граждан с банковских счетов. Используя незаконный доступ к закрытой финансовой информации клиентов различных банков, им удалось похитить около 6 млн рублей с 12 счетов.

Часть фигурантов уже привлечены к уголовной ответственности, уголовные дела по организатору и ещё одному участнику выделены в отдельное производство.

В рамках дела наложен арест на имущество одного из обвиняемых, в частности — денежные средства и элитный автомобиль Nissan GT-R. Общая стоимость арестованного имущества превышает 4 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.