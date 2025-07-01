На счету — 6 млн рублей: в Приморье раскрыта сложная схема хищения средств с карт граждан

В Приморье завершено расследование дела о крупной банковской афере. Зампрокурора региона Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении двух участников преступной группы. Один из них — местный житель, второй — женщина, принявшая участие в реализации одного из эпизодов преступления. Оба обвиняются в краже, совершённой организованной группой (пункт «а» части 4 статьи 158 УК РФ), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.