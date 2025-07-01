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В Челябинске начали проверку после жалоб на мигранта, угрожавшего детям

Об инциденте с иностранным гражданином и двумя девочками узнал глава СК России Александр Бастрыкин и потребовал доклад о результатах проверки. Об этом рассказали в Информационном центре ведомства.

Источник: РИА "Новости"

История произошла в июне этого года в микрорайоне Славино деревни Казанцево. Тогда выходец из Таджикистана оскорбил двух школьниц «по национальному признаку» и начал им угрожать.

«Помощь несовершеннолетним оказали очевидцы. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к привлечению фигуранта к ответственности не принято», — отмечено в сообщении Информационного центра СК России.

Следственные органы в Челябинской области организовали процессуальную проверку. Доклад с промежуточными результатами и принятом решении по ее итогам ждет от челябинских следователей председатель СК России Александр Бастрыкин.

Известно, что ход проверки и само исполнение поручения главы ведомства контролирует центральный аппарат СК России.