В Челябинске начали проверку после жалоб на мигранта, угрожавшего детям

История произошла в июне этого года в микрорайоне Славино деревни Казанцево. Тогда выходец из Таджикистана оскорбил двух школьниц «по национальному признаку» и начал им угрожать.
«Помощь несовершеннолетним оказали очевидцы. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к привлечению фигуранта к ответственности не принято», — отмечено в сообщении Информационного центра СК России.
Следственные органы в Челябинской области организовали процессуальную проверку. Доклад с промежуточными результатами и принятом решении по ее итогам ждет от челябинских следователей председатель СК России Александр Бастрыкин.
Известно, что ход проверки и само исполнение поручения главы ведомства контролирует центральный аппарат СК России.