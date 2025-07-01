Белорус приревновал сожительницу и поджег чужой дом — погиб 60-летний мужчина

Ночью 26 июня 52-летний житель соседней деревни проснулся у себя в доме и не нашел свою сожительницу. Он приревновал женщину к одному из участников застолья. Фигурант пришел к дому, где ранее распивал алкоголь, и поджег на веранде скатерть. После этого он пошел спать.