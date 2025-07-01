Белорус приревновал сожительницу и поджег чужой дом — погиб 60-летний мужчина. Подробности раскрыли в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, 25 июня 2025 года компания из пяти человек распивала алкоголь в доме 52-летнего жителя деревни Победа Шумилинского района. В числе отдыхавших были хозяин дома, пара сожителей, а также двое местных жителей. Когда часть гостей разошлась, в доме оставались двое мужчин.
Ночью 26 июня 52-летний житель соседней деревни проснулся у себя в доме и не нашел свою сожительницу. Он приревновал женщину к одному из участников застолья. Фигурант пришел к дому, где ранее распивал алкоголь, и поджег на веранде скатерть. После этого он пошел спать.
В СК отметили, что примерно в 04.17 подростки, проходившие мимо, увидели горящий дом и позвонили спасателям.
«В ходе ликвидации пожара в одной комнате спасатели обнаружили тело 60-летнего гостя без признаков жизни, в соседней — находившегося без сознания хозяина дома», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что хозяина дома удалось спасти: его вынесли на улицу, передали врачам — мужчина был доставлен в больницу.
Во время допроса 52-летний фигурант рассказал, что не намеревался кого-либо убивать. Он предполагал, что в доме находится его сожительница и надеялся: люди внутри увидят дым и выйдут на улицу.
В СК уточнили, что в отношении мужчины было заведено уголовное дело по части 3 статьи 218 Уголовного кодекса — умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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