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В Прикамье инспекция труда расследует гибель повара на теплоходе

Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию обстоятельств смертельного несчастного случая, произошедшего с работником турагентства ООО «Экспресс-Тур».

Источник: Ya.ru

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из извещения работодателя следует, что 28 июня работник 1960 года рождения, занимающий должность повара, находился на территории круизного теплохода «Родная Русь». В помещении камбуза в результате ухудшения самочувствия сотрудник упал на спину и скончался. По данным работодателя, за несколько часов до смерти работник был отстранен от выполнения должностных обязанностей, так как появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти.