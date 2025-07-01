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Сделка на заправке в Хабаровске закончилась потерей денег и топлива

Строители поверили обещаниям и остались ни с чем.

Источник: Reuters

В Хабаровске предприниматель и водитель стройфирмы почти попались на уловку афериста, который обещал продать топливо по сниженной цене. Мужчины назначили встречу у автозаправки в Индустриальном районе и согласились ждать сигнала для заправки.

Злоумышленник уверял, что договорится с оператором, чтобы указать, к какой колонке подъехать. Но вместо топлива мужчины получили лишь пустые обещания и потерю денег — всего 51 тысячу рублей.

Полиция оперативно задержала 45-летнего местного жителя, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за разбой и мошенничества по похожим схемам. Установлено, что мужчина не имел никакого отношения к торговле горюче-смазочными материалами.

Возбуждены уголовные дела. Правоохранители предупреждают хабаровчан быть осторожными при встречах с незнакомцами и не доверять слишком выгодным предложениям.