ВС Башкирии отказал в компенсации отсидевшему 13 лет за другого пенсионеру

Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу 88-летнего Фатхуллы Исхакова, отсидевшему 13 лет за другого, сообщил его защитник Виталий Буркин. В марте этого года Советский районный суд постановил взыскать в его пользу 95 тыс. рублей в качестве компенсации за утерянный заработок.
По словам юриста, решения судов обосновано тем, что в советский период норм о реабилитации не было, они появились только в начале нулевых годов, с введением уголовно-процессуального кодекса.
Напомним, в 1950-х годах Фатхулла Исхаков был осужден по делу о покушении на убийство двух женщин. Он отсидел в колонии 13 лет. Реабилитировали пенсионера лишь в 2023 году. После этого он подал иск о компенсации на 450 млн рублей. В первой инстанции он отсудил 31 млн, но в последующих инстанциях сумму снизили до 6 млн.