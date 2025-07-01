ВС Башкирии отказал в компенсации отсидевшему 13 лет за другого пенсионеру

Напомним, в 1950-х годах Фатхулла Исхаков был осужден по делу о покушении на убийство двух женщин. Он отсидел в колонии 13 лет. Реабилитировали пенсионера лишь в 2023 году. После этого он подал иск о компенсации на 450 млн рублей. В первой инстанции он отсудил 31 млн, но в последующих инстанциях сумму снизили до 6 млн.