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В Самаре скончался бывший председатель ТИК Куйбышевского района Сергей Алексеев

30 июня 2025 года на 71-м году жизни скончался Сергей Викторович Алексеев, много лет возглавлявший территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района Самары.

30 июня 2025 года на 71-м году жизни скончался Сергей Викторович Алексеев, много лет возглавлявший территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района Самары.

Сергей Викторович посвятил более двух десятилетий работе в избирательной системе Самарской области. С 2001 года он трудился в избиркоме региона, а с 2011 по 2021 год занимал должность председателя ТИК Куйбышевского района.

Избирательная комиссия Самарской области выразила глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Дата и место прощания будут объявлены дополнительно.

Редакция «МК в Самаре» выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича.

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