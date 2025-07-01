В Самаре скончался бывший председатель ТИК Куйбышевского района Сергей Алексеев

30 июня 2025 года на 71-м году жизни скончался Сергей Викторович Алексеев, много лет возглавлявший территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района Самары.
Сергей Викторович посвятил более двух десятилетий работе в избирательной системе Самарской области. С 2001 года он трудился в избиркоме региона, а с 2011 по 2021 год занимал должность председателя ТИК Куйбышевского района.
Избирательная комиссия Самарской области выразила глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Дата и место прощания будут объявлены дополнительно.
Редакция «МК в Самаре» выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича.
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