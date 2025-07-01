Омского водителя начали судить из-за сбитой насмерть девочки в санках

«В соответствии с оглашенным обвинительным заключением, 24.12.2024 около 9:00 часов на ул. Пролетарской в р. п. Марьяновка подсудимый Смирнов Е. А., находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21120 в состоянии опьянения, допустил наезд на находящихся на обочине дороги женщину с ребенком в детских санках. С места происшествия скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка 2021 года рождения скончалась на месте происшествия, ее мать в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе суда.