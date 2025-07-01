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Генпрокуратура направила в суд дело о теракте в «Крокусе»

Генеральная прокуратура России утвердила уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске, сообщил «РИА Новости» один из адвокатов. Материалы направили для рассмотрения во Второй Западный окружной военный суд.

Источник: РИА "Новости"

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда три человека начали стрелять по посетителям концерта группы «Пикник». Погибли 149 человека, 609 пострадал, один пропал без вести. Общий ущерб достиг 6 млрд руб.

23 июня СКР завершил расследование дела против 19 человек, причастных к теракту. Следствие против двух организаторов и четырех террористов продолжается. Исполнители признались, что организатором трагедии выступила украинская сторона. По данным ТАСС, один из четырех террористов признал вину и раскаялся в содеянном, остальные только признали вину.