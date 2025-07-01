Генпрокуратура направила в суд дело о теракте в «Крокусе»

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда три человека начали стрелять по посетителям концерта группы «Пикник». Погибли 149 человека, 609 пострадал, один пропал без вести. Общий ущерб достиг 6 млрд руб.
23 июня СКР завершил расследование дела против 19 человек, причастных к теракту. Следствие против двух организаторов и четырех террористов продолжается. Исполнители признались, что организатором трагедии выступила украинская сторона. По данным ТАСС, один из четырех террористов признал вину и раскаялся в содеянном, остальные только признали вину.