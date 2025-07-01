В Ижевске при атаке БПЛА погибли люди

«К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые. Сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска», — сказал Бречалов.
Ранее сообщалось, что в Ижевске открыта горячая линия по информации о пострадавших, поступивших в Первую республиканскую клиническую больницу. На место ЧП выезжал глава Удмуртии. Все оперативные службы, по его словам, включая скорую помощь и психологов, работают на месте.
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