В Хабаровском крае тренера осудили на 18 лет за педофилию

Судом установлено, что в различное время и местах на территории Хабаровского края тренер совершал неоднократные действия сексуального характера в отношении семи своих учениц в возрасте от 7 до 11 лет, а также развратные действия в отношении четырех своих учениц возрастом от 12 до 14 лет.