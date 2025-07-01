В Хабаровском крае тренера осудили на 18 лет за педофилию

ХАБАРОВСК, 1 июл — РИА Новости. Спортивный тренер в Хабаровском крае лишен на 18 лет свободы за действия сексуального характера и развратные действия в отношении 11 девочек, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
По данным Хабаровского краевого суда, тренер в 2022—2023 годах в сельских школах региона проводил тренировки в спортивной секции одного из видов боевых искусств с участием несовершеннолетних возрастом от 7 до 14 лет, а также привлекал этих детей к участию в соревнованиях.
«Осужден тренер одного из видов боевых искусств по пункту “б” части 5 статьи 132 и части 3 статьи 135 УК РФ за совершение действий сексуального характера и развратных действий в отношении 11 несовершеннолетних… Суд назначил наказание — 18 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью в сфере детско-юношеского спорта, образования, воспитания и развития несовершеннолетних на 10 лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Судом установлено, что в различное время и местах на территории Хабаровского края тренер совершал неоднократные действия сексуального характера в отношении семи своих учениц в возрасте от 7 до 11 лет, а также развратные действия в отношении четырех своих учениц возрастом от 12 до 14 лет.
Отмечается, что подсудимый вину не признавал. При назначении наказания судом были учтены смягчающие обстоятельства, а также отягчающее обстоятельство — совершение преступления лицом, осуществляющим трудовую деятельность в сфере детско-юношеского спорта с участием несовершеннолетних.