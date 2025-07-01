Взятки и студенты: вскрылись подробности дела ректора УралГУФК

Согласно данным от правоохранительных органов, на счету задержанного минимум два случая коррупции. Оба имели место в период с осени 2023 года по текущий год, когда он возглавлял кафедру «Физического воспитания и здоровья» в институте спорта и туризма при ЮУрГУ. Как считает следствие, мужчина получил от двух студентов в общей сложности около 220 тысяч рублей (20 тысяч от первого и 200 тысяч от второго). Взамен он обещал ставить учащимся в ведомостях положительные оценки и помогать в успешной сдаче экзаменов и зачётов, несмотря на систематическое отсутствие и на занятиях, и во время периода аттестации.