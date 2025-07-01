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Взятки и студенты: вскрылись подробности дела ректора УралГУФК

Поступила новая информация о коррупции, в которой обвиняют Евгения Черепова.

Поступила новая информация о коррупции, в которой обвиняют Евгения Черепова. Подробностями противоправной деятельности и.о. ректора УралГУФК поделились в пресс-службах региональных СУ СК и ГУ МВД России.

Согласно данным от правоохранительных органов, на счету задержанного минимум два случая коррупции. Оба имели место в период с осени 2023 года по текущий год, когда он возглавлял кафедру «Физического воспитания и здоровья» в институте спорта и туризма при ЮУрГУ. Как считает следствие, мужчина получил от двух студентов в общей сложности около 220 тысяч рублей (20 тысяч от первого и 200 тысяч от второго). Взамен он обещал ставить учащимся в ведомостях положительные оценки и помогать в успешной сдаче экзаменов и зачётов, несмотря на систематическое отсутствие и на занятиях, и во время периода аттестации.

Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. В СУ СКР региона возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 и пункту «в» части 5 той же статьи УК РФ (получение взятки за незаконные действия). По местам работы и проживания Евгения Черепова прошли обыски. У него изъяли жёсткие диски, документы и другие носители информации, который могут раскрыть новые подробности коррупционной деятельности, а также вскрыть другие факты преступлений.