Экс-сотрудница финансовой компании в Самарской области присвоила 1 млн рублей

29-летняя злоумышленница похитила крупную сумму с использованием служебного положения, уточнили в региональном главке.
Пропажу 1 млн рублей выявили во время внутренней инвентаризации. Представитель финансовой организации обратился за помощью к полицейским.
Далее стражи порядка выяснили: женщина вошла в рабочую систему со своими данными, оформляла зачисление на счет начальства и затем отправляла третьему лицу. Действовала с августа 2024-го по май 2025 года.
Следственное управление МУ МВД «Сызранское» уже завершило расследование четырех уголовных дел. Материалы передали в городской суд. Экс-сотрудница фирмы возместила материальный ущерб.
Ранее в 63-м регионе глава почтового отделения присвоила себе 280 тыс. рублей.
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