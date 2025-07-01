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Экс-сотрудница финансовой компании в Самарской области присвоила 1 млн рублей

29-летняя злоумышленница похитила крупную сумму с использованием служебного положения.

29-летняя злоумышленница похитила крупную сумму с использованием служебного положения, уточнили в региональном главке.

Пропажу 1 млн рублей выявили во время внутренней инвентаризации. Представитель финансовой организации обратился за помощью к полицейским.

Далее стражи порядка выяснили: женщина вошла в рабочую систему со своими данными, оформляла зачисление на счет начальства и затем отправляла третьему лицу. Действовала с августа 2024-го по май 2025 года.

Следственное управление МУ МВД «Сызранское» уже завершило расследование четырех уголовных дел. Материалы передали в городской суд. Экс-сотрудница фирмы возместила материальный ущерб.

Ранее в 63-м регионе глава почтового отделения присвоила себе 280 тыс. рублей.

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