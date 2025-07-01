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В Борисоглебске Воронежской области пенсионер на «Ниве» врезался в дом

Пострадавшего на «скорой» увезли в больницу.

Источник: пресс-службы региональной полиции

По предварительным данным, 30 июня у дома № 358 по улице 40 лет Октября в городе Борисоглебск случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 17:40 на нерегулируемом перекрестке «Нива» слетела с дороги, врезавшись в дом. В результате аварии пострадал находившийся за рулем 75-летний местный житель. Его на «скорой» увезли в больницу.

— Автоинспекторы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, — уточнили в полиции.