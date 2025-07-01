В Омске от телефонных мошенников пострадала учитель музыки

Об очередном телефонном мошенничестве сообщили вчера, 30 июня, омские полицейские. В результате стандартной схемы обмана, учитель одной из омских музыкальных школ лишилась почти миллиона рублей.
Телефонные мошенники, звонящие омичам, используют разнообразные формы начального диалога, тем самым заставляя своих жертв поверить в правдивость всего ими сказанного. Под влияние их убеждения попала 54-летняя учительница музыкальной школы, которой в мессенджере поступил видеозвонок якобы от заведующей по воспитательной работе ее учреждения. Лже-коллега учительницы с тревогой сообщила ей про «утечку личных данных» и необходимость пообщаться на эту тему с «сотрудником ФСБ». Он позвонил также по видеосвязи и даже показал женщине якобы служебное удостоверение, что окончательно убедило ее в правдивости происходящего.
А дальше мошенническая схема пошла по стандартной схеме: звонок от «работника Центрального банка» и подробные инструкции по «спасению» денег женщины путем перевода их на «безопасный счет». Женщина послушно перечислила все свои многолетние сбережения в размере 995 000 рублей с уверением от мошенников в скором возврате этих средств назад. Спустя несколько дней женщина поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».