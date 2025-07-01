В Омске от телефонных мошенников пострадала учитель музыки

Телефонные мошенники, звонящие омичам, используют разнообразные формы начального диалога, тем самым заставляя своих жертв поверить в правдивость всего ими сказанного. Под влияние их убеждения попала 54-летняя учительница музыкальной школы, которой в мессенджере поступил видеозвонок якобы от заведующей по воспитательной работе ее учреждения. Лже-коллега учительницы с тревогой сообщила ей про «утечку личных данных» и необходимость пообщаться на эту тему с «сотрудником ФСБ». Он позвонил также по видеосвязи и даже показал женщине якобы служебное удостоверение, что окончательно убедило ее в правдивости происходящего.