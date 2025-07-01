Дым коромыслом. Зачем кубанская спортсменка «накурила» орангутана в Крыму

В сафари-парке «Тайган» на днях разгорелся скандал, который, без преувеличения, обсуждаю во всех пабликах России. Одна из посетительниц, кандидат в мастера спорта, выложила в соцсети видео, на котором вместе с орангутангом Даной — местной любимицей Крыма — курит электронную сигарету. Провокационный поступок для привлечения внимания интернет-аудитории мгновенно вызвал волну возмущений — девушку осудили не только сотрудники парка, но и представители спортивной общественности. Чем может обернуться этот инцидент для спортсменки и как сейчас себя чувствует орангутан — читайте в материале «АиФ-Крым».
«Спортсменка, активистка… “.
Орангутана по кличке Дана в сафари-парке «Тайган» любят как родную дочь. Ей всего 8 лет, а жизнь полна приключений. В пресс-служба зоопарка «Тайган» часто делятся, как обезьянка наведывается в кафе, где предпочитает борщ всем экзотическим фруктам.
Кроме того, ей регулярно преподносят аксессуары, в отделениях которых прячутся угощения, и Дана с не меньшим энтузиазмом, чем любая модница, перебирает их содержимое.
А встречи с директором парка Олегом Зубковым, который в настоящее время находится в больнице после несчастного случая со львами, для нее всегда событие: она снимает с него обувь и носки, а иногда и не прочь продемонстрировать свои чувства поцелуями.
Однако на днях в размеренную и спокойную жизнь Даны вмешалась посетительница, которая ради хайпа поставила здоровье местной любимицы под угрозу. Кандидат спорта по боксу, Анастасия Л., представляющая на соревнованиях Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, отличилась не на ринге, а в соцсетях — она опубликовала видео, где, давала орангутану затянуться электронной сигаретой — вейпом. Привыкша всегда доверять людям Дана несколько вдохнула зловредный дым, а потом, возможно, еще и проглотила колпачок от курительного прибора.
Инцидент, произошедший в закрытой зоне вольера, вызвал бурю негодования у сотрудников зоопарка. В заявлении пресс-службы «Тайгана» поступок назвали «грубым нарушением правил» и «жестоким обращением с животными». Они выразили надежду, что девушке все-таки придется ответить за свои деяния.
«Спортсменка, активистка… Эта девушка совершила ужасный поступок! Сама курит и накурила нашу Дану! При этом, она прекрасно осознавала, что поступает плохо — она зашла с той стороны вольера, где нет дорожек, нет прохода для посетителей, где зеленая зона, насажено много кустов и деревьев. Она понимала, что это не понравится любому, проходящему мимо посетителю, что ее могут увидеть сотрудники. И, посчитав поступок забавным, сама выложила видео в сеть», — не скрывая иронии написали в администрации парка.
Сотрудники сафари-парка подчеркнули: у Даны и без того сложная судьба, она недавно тяжело переболела, все за нее очень переживали. И теперь вся команда надеется, что такой «эксперимент» не нанесет вреда ее здоровью.
Подрывает авторитет других спортсменов.
Поступок, что неудивительно, вызвал резкую реакцию со стороны спортивного сообщества. В пресс-службе Федерации бокса России подчеркнули, что данный инцидент будет рассмотрен дисциплинарно-этической комиссией, и в отношении девушки могут быть применены санкции, предусмотренные Кодексом этики.
«Совершая подобные поступки, спортсмен не только оскверняет свою честь, но и подрывает авторитет других спортсменов, тренерского штаба и всех, кто ежедневно вкладывает свои силы в путь чемпиона. Быть спортсменом — это не только медали и почести, но и достойное поведение в любых жизненных ситуациях и пример для подражания!», — написали в ведомстве.
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев также высказался по поводу происшествия.
«Хочу обратиться ко всем спортсменам и напомнить, что вы — пример для других, за вами идут люди, и это большая ответственность. Думайте о том, какой пример вы даете молодежи», — написал он.
В свою очередь боксерша, угостившая Дану электронной сигаретой, попыталась оправдать свой поступок в комментарии с RT. Она заявила, что вейп уже лежал у обезьяны в клетке, и якобы Дана передала ее ей. Однако на видео видно, что все было наоборот: сначала спортсменка делает затяжку сама, а затем «приятельски» протягивает электронку орангутану.
Проглотила крышку.
Опасения сотрудников парка «Тайгна» за здоровье Даны оказались вполне обоснованными. Как сообщил ветеринарный врач Василий Писковой в своем телеграм-канале, во время перекура орангутан сняла крышечку с устройства и засунула ее себе в рот.
«Я переживаю, чтобы Дана не проглотила крышку, ведь это пластиковый предмет, который может вызвать закупорку кишечника и отравление. Сегодня она плохо ест, вялая и целый день спит, поэтому я приезжаю каждый день и ищу эту крышку. Если случится закупорка, вся ответственность будет на девушке, совершившей поступок», — рассказал специалист.
Оказалось, что ситуация с вейпом может иметь не только этические, но и правовые последствия. Как «АиФ-Крым» рассказал адвокат Александр Валявский, если подтвердится, что посетительница умышленно нарушила правила посещения зоопарка и причинила вред животному, ее действия могут быть квалифицированы по статье 245 УК РФ — жестокое обращение с животным.
«Санкция по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы, если действия совершены из хулиганских побуждений и повлекли увечья или гибель животного. Даже если животное не пострадало, но был факт издевательства, публичная демонстрация и нарушение санитарных и этических норм содержания животных, могут быть составлены административные протоколы, включая штраф за нарушение правил поведения в зоопарке или заповеднике (КоАП РФ, статья 8.39)», — добавил он.
Кроме того, добавил Валявский, руководство сафари-парка вправе потребовать возмещение ущерба и подать гражданский иск о защите деловой репутации, если инцидент вызвал общественный резонанс и негативно отразился на имидже учреждения.