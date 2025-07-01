Дым коромыслом. Зачем кубанская спортсменка «накурила» орангутана в Крыму

«Спортсменка, активистка… Эта девушка совершила ужасный поступок! Сама курит и накурила нашу Дану! При этом, она прекрасно осознавала, что поступает плохо — она зашла с той стороны вольера, где нет дорожек, нет прохода для посетителей, где зеленая зона, насажено много кустов и деревьев. Она понимала, что это не понравится любому, проходящему мимо посетителю, что ее могут увидеть сотрудники. И, посчитав поступок забавным, сама выложила видео в сеть», — не скрывая иронии написали в администрации парка.