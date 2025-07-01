Подросток на электросамокате попал под колеса автомобиля в Гомеле

Около полудня 30 июня 88-летний водитель «Митсубиси» на Куйбышевском проезде совершил наезд на 17-летнего парня — подросток на электросамокате пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами он был госпитализирован.
Госавтоинспекция призвала водителей быть особенно внимательными и осторожными при подъезде к пешеходным переходам. «Заблаговременно снижайте скорость и предоставляйте преимущества пешеходам», — подчеркнули стражи дорог.
В ГАИ напомнили и важные правила безопасности для тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности: при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо остановиться и убедиться в безопасности выезда на дорогу, а пересекать ее следует со скоростью идущего шагом человека.