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Подросток на электросамокате попал под колеса автомобиля в Гомеле

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в ДТП травмирован 17-летний парень, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Источник: AP 2024

Около полудня 30 июня 88-летний водитель «Митсубиси» на Куйбышевском проезде совершил наезд на 17-летнего парня — подросток на электросамокате пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами он был госпитализирован.

Госавтоинспекция призвала водителей быть особенно внимательными и осторожными при подъезде к пешеходным переходам. «Заблаговременно снижайте скорость и предоставляйте преимущества пешеходам», — подчеркнули стражи дорог.

В ГАИ напомнили и важные правила безопасности для тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности: при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо остановиться и убедиться в безопасности выезда на дорогу, а пересекать ее следует со скоростью идущего шагом человека.