Подросток на электросамокате попал под колеса автомобиля в Гомеле

В ГАИ напомнили и важные правила безопасности для тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности: при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо остановиться и убедиться в безопасности выезда на дорогу, а пересекать ее следует со скоростью идущего шагом человека.