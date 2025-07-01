МВД: в Беларуси перекрыт канал незаконной миграции в РФ, задержано семь минчан

МВД заявило, что в Беларуси перекрыт канал незаконной миграции в РФ, задержано семь минчан. Подробности раскрыли в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Перекрыт канал незаконной миграции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудниками 11-го управления по Могилевской области ГУБОПиК МВД при силовой поддержке отряда спецназначения внутренних войск МВД «Гром» были задержаны семь жителей Минска.
Удалось установить, что задержанные за деньги помогали гражданам третьих стран незаконно въезжать на территорию России в Беларуси. В МВД уточнили: фигурантом было известно, что граждане третьих стран ранее были депортированы из РФ с запретом на въезд.
«Вместе с участниками организованной группы задержаны более 20 их клиентов», — раскрыли подробности в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что в ходе обысков было найдены и изъяты крупные суммы в рублях и в валюте. Следователи завели уголовное дело.
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