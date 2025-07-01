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Тело иностранца найдено на границе с Латвией

С начала текущего года это уже девятый случай гибели на белорусско-латвийском участке госграницы.

Источник: CC BY-SA 2.0 / sbamueller / Baltikumrundreise_7179

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Белорусские пограничники обнаружили тело беженца африканской внешности на границе недалеко от латвийского заграждения, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

По информации СК, труп был найден вечером в пятницу, 27 июня, в Верхнедвинском районе. Чтобы установить все обстоятельства смерти иностранца на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

«Мобильный телефон, денежные средства, личные вещи и документы при погибшем отсутствовали, что может свидетельствовать о его насильственном выдворении с территории Латвии», — говорится в сообщении.

Вместе с тем удалось установить личность погибшего, это 29-летний гражданин Республики Эритрея.

Как сообщили в Следственном комитете, мужчину жестоко избили: у него выявлены травмы живота, разрыв селезенки с повреждением кишечника, осложнившиеся обильным внутрибрюшным кровотечением.

Верхнедвинский районный отдел СК возбудил уголовное дело.

С начала текущего года это уже девятый случай гибели на белорусско-латвийском участке границы. Предыдущий был зафиксирован 21 мая.

С 2021 года общее количество погибших беженцев на границе Беларуси с Евросоюзом достигло 75 человек.

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