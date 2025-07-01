В Белоруссии перекрыли канал незаконной миграции в Россию

МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Белорусские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции в Россию с территории Белоруссии, задержаны семь фигурантов и более 20 их клиентов, сообщила пресс-служба МВД республики.
«Сотрудники 11-го управления по Могилевской области главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке отряда спецназначения внутренних войск МВД “Гром” задержали семерых жителей Минска. Они за деньги помогали гражданам третьих стран незаконно въезжать в Россию с территории Беларуси», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.
Отмечается, что вместе с участниками организованной группы задержаны более 20 их клиентов. По данным пресс-службы, фигуранты знали, что их клиенты ранее были депортированы из РФ с запретом на въезд.
«В ходе обысков обнаружены и изъяты крупные суммы в рублях и валюте», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.