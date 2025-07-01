В Белоруссии перекрыли канал незаконной миграции в Россию

«Сотрудники 11-го управления по Могилевской области главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке отряда спецназначения внутренних войск МВД “Гром” задержали семерых жителей Минска. Они за деньги помогали гражданам третьих стран незаконно въезжать в Россию с территории Беларуси», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.