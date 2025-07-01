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В Белоруссии перекрыли канал незаконной миграции в Россию

МВД Белоруссии сообщило о перекрытии канала незаконной миграции в Россию.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Белорусские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции в Россию с территории Белоруссии, задержаны семь фигурантов и более 20 их клиентов, сообщила пресс-служба МВД республики.

«Сотрудники 11-го управления по Могилевской области главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке отряда спецназначения внутренних войск МВД “Гром” задержали семерых жителей Минска. Они за деньги помогали гражданам третьих стран незаконно въезжать в Россию с территории Беларуси», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.

Отмечается, что вместе с участниками организованной группы задержаны более 20 их клиентов. По данным пресс-службы, фигуранты знали, что их клиенты ранее были депортированы из РФ с запретом на въезд.

«В ходе обысков обнаружены и изъяты крупные суммы в рублях и валюте», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.