Военкома оштрафовали за незаконный призыв в Костанайской области

Согласно постановлению суда, 26 апреля 2025 года военком нарушил порядок призыва и незаконно направил молодого человека на срочную воинскую службу без прохождения обязательной городской медицинской комиссии. После задержания, военнообязанный был доставлен в областной сборный пункт, где на следующий день прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к военной службе. Однако медкомиссия на уровне города Лисаковска, обязательная в соответствии с правилами, проведена не была.