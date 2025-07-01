Тринадцать автомобилей такси сгорели в Подмосковье

В Одинцовском городском округе в ночь на 1 июля произошел крупный пожар, в результате которого сгорели 13 легковых автомобилей. Возгорание случилось на автомобильной стоянке в деревне Акулово. Об этом сообщает официальный телеграм-канал прокуратуры Московской области.