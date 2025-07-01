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Тринадцать автомобилей такси сгорели в Подмосковье

В подмосковном Одинцово сгорела стоянка такси, пламя уничтожило 13 автомобилей. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В Одинцовском городском округе в ночь на 1 июля произошел крупный пожар, в результате которого сгорели 13 легковых автомобилей. Возгорание случилось на автомобильной стоянке в деревне Акулово. Об этом сообщает официальный телеграм-канал прокуратуры Московской области.

По предварительной информации, возгорание началось около двух часов ночи на улице Новая. К моменту прибытия оперативных служб 13 автомобилей были охвачены огнем. Пожарным удалось остановить распространение огня. По предварительным данным, возгорание началось с первого ряда автомобилей.

По информации «Московского комсомольца», сгорели автомобили таксопарка. Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего.