Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об ОПГ

Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают. Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием. В воскресенье, 29 июня, суд арестовал троих задержанных — Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще двоим — Ахлиману Гянджиеву и Шахину Лалаеву продлили срок содержания на 72 часа.