Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об ОПГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал четвертого фигуранта дела об убийствах прошлых лет Бакира Сафарова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Сафарова Бакира заключить под стражу до 19 июля, в домашнем аресте отказать», — озвучила решение судья.
Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение.
Как позднее уточнили агентству в пресс-службе Свердловского областного суда, для Бакира Сафарова следствие сразу просило арест.
Сам он, по словам адвоката Артема Счастливого, вину не признает.
Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку.
Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают. Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием. В воскресенье, 29 июня, суд арестовал троих задержанных — Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще двоим — Ахлиману Гянджиеву и Шахину Лалаеву продлили срок содержания на 72 часа.
На этом фоне МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России Петра Волковых. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, фигуранты дела — граждане России, выходцы из Азербайджана. Волковых дал необходимые разъяснения по этому вопросу. В понедельник, 30 июня, МВД республики объявило о проведении «операции» в офисе Sputnik Азербайджан. Среди сотрудников агентства есть россияне. К ним никого не пускали, даже российских дипломатов.
Через некоторое время азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
МИД России вызвал посла Азербайджана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает добиться освобождения журналистов во время контактов с Баку в ближайшее время.