Звонок из поликлиники лишил сибирячку всех сбережений. Их она копила 10 лет

— Из поликлиники позвонили и сказали, что всех карточки утилизируются, поэтому надо срочно перенести вашу карточку в интернет, чтобы она не аннулировалась, — рассказывает женщина. В ответ собеседнику она пояснила, что придет в медучреждение и сама все сделает, на что ей сказали, что процедура займет всего пару минут и нужно просто назвать код из смс — якобы новый номер карты.