Звонок из поликлиники лишил сибирячку всех сбережений. Их она копила 10 лет

Звонок из регистратуры поставил под угрозу все денежные накопления пенсионерки. 75-летней жительнице Иркутска поступил звонок из поликлиники, где попросили назвать все личные данные, чтобы завести новую медицинскую карту. Об этом КП-Иркутск стало известно от полицейских.
— Из поликлиники позвонили и сказали, что всех карточки утилизируются, поэтому надо срочно перенести вашу карточку в интернет, чтобы она не аннулировалась, — рассказывает женщина. В ответ собеседнику она пояснила, что придет в медучреждение и сама все сделает, на что ей сказали, что процедура займет всего пару минут и нужно просто назвать код из смс — якобы новый номер карты.
Затем пенсионерке по мессенджеру позвонил «сотрудник спецслужб», предоставив свое удостоверение, сказал, что ранее с ней связались мошенники, которые хотят оформить на нее кредиты и взломать личный кабинет на Госуслугах. Чтобы сохранить накопления, аферист убедил ее перевести все сбережения на «безопасный счет».
В итоге пенсионерка перевела миллион рублей, который она копила на протяжении десяти лет. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размер».