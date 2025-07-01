В Азербайджане завели дело после смерти двух задержанных в Екатеринбурге

Братьев Сафаровых задержали вместе с другими азербайджанцами в ходе рейда в Екатеринбурге 27 июня в рамках расследования дел об убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Источник РБК в правоохранительных органах уточнял, что фигуранты дела также причастны к массовому отравлению контрафактным алкоголем на Урале в 2021 году, в результате которого погибли около 40 человек.