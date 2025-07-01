В Азербайджане завели дело после смерти двух задержанных в Екатеринбурге

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели двоих граждан страны — 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова — после задержания в ходе рейда в Екатеринбурге.
По результатам судмедэкспертизы, проведенной в Баку, Гусейн Сафаров скончался в результате «посттравматического и постгеморрагического шока», а его брат — в результате «посттравматического шока, возникшего на фоне многочисленных полученных травм», говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Дело возбуждено по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.9 (умышленное убийство двух или более человек, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 293.3 (пытки или иное жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, если эти действия повлекли по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджана.
В заявлении Генпрокуратуры утверждается, что травмы погибшие получили во время задержания «со стороны сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации».
«Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики направит запросы о юридической помощи соответствующим государствам в соответствии с нормами международного права и обеспечит необходимое сотрудничество для эффективного проведения расследования и выявления и привлечения к ответственности преступников», — сказано в публикации.
Азербайджанская Генпрокуратура отмечает, что Гусейн Сафаров занимался малым бизнесом, а Зияддин Сафаров работал таксистом.
Братьев Сафаровых задержали вместе с другими азербайджанцами в ходе рейда в Екатеринбурге 27 июня в рамках расследования дел об убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Источник РБК в правоохранительных органах уточнял, что фигуранты дела также причастны к массовому отравлению контрафактным алкоголем на Урале в 2021 году, в результате которого погибли около 40 человек.
МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных есть погибшие и раненые, и попросил привлечь к ответственности причастных к насилию. СК позже сообщил, что один из задержанных погиб, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, а причины смерти второго устанавливаются. Их тела передали азербайджанской стороне.
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